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انزلاق سيارة للحرس الوطني بعين دراهم..وهذه حصيلة الجرحى..

2023/01/17 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

انزلقت بعد ظهر اليوم الثلاثاء 17 جانفي 2023، سيارة تابعة لمنطقة الحرس الوطني بطبرقة، بمنحدر في الطريق الوطنية رقم 17 على مستوى مفترق عين دراهم ببني مطير، ممّا تسبب في إصابة ضابطين إصابات مختلفة.

وأفادت الإدارة الجهوية للحماية المدنية، أنه تم التفطن للسيارة خلال التدريبات اليومية لفرقة الحماية المدنية بعين دراهم، حيث تدخل سواق وحدة النجدة والإنقاذ بالمناطق الوعرة لفائدة هذه السيارة.

وقد قام المتربصون بمعاينتها، ليتم تعزيزهم بسيارة إسعاف مجهزة وبكامل طاقمها من فرقة الحماية المدنية بعين دراهم أين تم اسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي بعين دراهم وإخراج الوسيلة من المنحدر.

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