بورصة تونس تنهي مداولات الثلاثاء على منحى سلبي

أقفلت بورصة تونس مداولات، الثلاثاء، على منحى سلبي ليتراجع مؤشرها المرجعي توننداكس بنسبة 0،2 بالمائة، عند مستوى 8282،3 نقطة وسط حجم مبادلات ضعيف لم تتجاوز قيمته 3،7 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وتصدر سهم التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية قائمة الارتفاعات وتطور سعره بنسبة 3،2 بالمائة وأقفل عند مستوى 2،920 دينار متبوعا بسهم شركة بيع المنتوجات الصحية “ليلا”، الذي زادت قيمته بنسبة 3 بالمائة وأنهى المداولات عند 8،880 دينار.

وفي المقابل تقهقر سهم شركة المغرب الدولي للاشهار بنسبة 8،33 بالمائة (0،110 د) كما تراجع أداء سهم النقل بنسبة 5،3 بالمائة وأنهى الحصة عند سعر 11،650 دينار.

واستأثر سهم البنك الوطني الفلاحي بأكبر حصة من المعاملات الجملية في حدود 769 ألف دينار علما وأن السهم تراجعت قيمته بنسبة 0،4 بالمائة وبلغ مستوى 9 دنانير.