التقبات الجوية وموجة البرد ستتواصل حتى هذا التاريخ..

أفاد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي اليوم الخميس أن موجة البرد ستمتد حتى انطلاقة الأسبوع القادم وذلك بعد وصول كتل هوائية قطبية مع انخفاض في درجات الحرارة و تساقط كميات من الثلوج و الأمطار بمناطق الشمال الغربي.

ووفق ما افاد به المصدر ذاته لراديو ديوان اف ام فقد بلغ سمك الثلوج 7 سنتيمترات بمعتمدية عين دراهم من ولاية جندوبة فيما يتوقع نزول كميات أخرى منها بالمناطق الجبلية الغربية التي يفوق ارتفاعها 800 متر.

ومن المتوقع تساقط كميات من الامطار بمناطق الشمال خلال الأيام المقبلة قد تشمل محليا الوسط و الجنوب مع انطلاقة الأسبوع المقبل.

وينتظر هبوب رياح قوية تصل الى 80 و 90 كلم/س حيث يكون البحر شديد الاضطراب بالسواحل الشمالية.