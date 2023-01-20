تجاوزات، سرقة وعنف: تفاصيل غلق مركز الرعاية الاجتماعية للأطفال بالزهروني..

كشف عضو جمعية آفاق للأمن الداخلي والديوانة ورئيس مركز الطفل بالفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل رضا المرواني ان قرار غلق مركز الرعاية الاجتماعية للأطفال بمنطقة الزهروني في تونس العاصمة يأتي على إثر تراكم الإشكاليات الاجتماعية والتي أصبحت تمثل تهديدا لمصلحة الطفل الفضلى.

وأوضح رضا المرواني في تصريح لراديو ديوان اف ام ان المركز يأوي منذ فترة مجموعة من الأفارقة من دول جنوب الصحراء والذين كانوا سببا في عدد من المشاحنات اخرها يوم الاثنين الماضي واتخذت وزارة الشؤون الاجتماعية على إثره قرار الغلق.

كما سجل المركز جملة من التجاوزات والاشعارات الأمنية التي تهم السرقات والاعتداءات بالعنف وفق رضا المرواني الذي دعا الى إعادة ضرورة مراجعة طريقة تسييره وفقا للمعايير الدولية.