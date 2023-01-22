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سقوط جزء من منزل لعائلة بعين دراهم..والحماية المدنيّة تتدخّل..

2023/01/22 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

أكّد العميد عادل العبيدي، المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة، ومقرّر اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث، أنّ الحماية المدنيّة قامت بإجلاء عائلة تتكوّن من ستّة أفراد وإيوائها بدار الشباب بعين دراهم، وتمكينها من جميع ظروف الإقامة، وذلك بعد انهيار جزء من منزلها بسبب تراكم الثلوج.

وأضاف العميد العبيدي أنّ وحدات الحماية قامت بنقل 6 طلبة نحو محطّة نقل المسافرين، وذلك للتنقل نحو المؤسّسات الجامعيّة لإجراء الامتحانات.

وختم المدير الجهوي للحماية المدنية بالتأكيد على أنّ المدينة تشهد توافد المئات من السيارات والعائلات رغم تواصل نزول الثلوج والتنبيه بعدم المجازفة والتنقل نحو المدينة وعليه لابدّ على الضيوف من الحذر والامتثال لتوجيهات فرق الحماية المدنية والأمن والحرس الوطنيين.

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