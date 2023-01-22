فظيع: سيارة مجنونة تنهي حياة امرأة بجندوبة..

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Ali mrabet

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2023/01/22 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

لقيت امرأة في العقد الرابع من العمر حتفها في حادث مرور اليوم بمدخل مدينة وادي مليز من ولاية جندوبة.

وكانت بصدد قطع الطريق الوطنية عدد 06 الرابطة بين غار الدماء و جندوبة على مستوى منطقة المدافعة بمدخل مدينة وادي مليز لتصدمها سيارة كانت تسير بسرعة فائقة وهو ما ألحق بها جروحا و كسورا متفاوتة الخطورة
و قد تم نقلها بواسطة اسعاف الحماية المدنية نحو المستشفى المحلي بغار الدماء أين فارقت الحياة متأثرة بما لحقها من كسور و جروح .

هذا و قد تم فتح تحقيق في الحادث و تم ايقاف سائق السيارة تحفظيا، وفق ما نقله اذاعة الجوهرة اف ام .

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