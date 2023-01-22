عاجل: غلق هذه الطرقات بسبب الثلوج..

أصدرت الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم بلاغا بخصوص غلق الطرقات التالية جراء تساقط كميات من الثلوج وهي:

-الطريق الوطنية رقم 11 من الكلم 146 منطقة التباينية إلى حدود الكم 165 منطقة عين دراهم

-الطريق الوطنية رقم 17 الكلم 20 مفترق ببوش إلى حدود الكلم 28 مفترق بني مطير

-الطريق الجهوية رقم 65 من الكلم 100 منطقة بني مطير إلى حدود الكلم 18 منطقة زنطورة

ودعت مستعملي الطريق اخذ الاحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتعديل من السرعة مع استعمال الأضواء أثناء التنقل والتقيد بقواعد السير والجولان.

ويمكن الاتصال بمكتب ( الإرشاد المروري بإدارة عمليات الحرس الوطني ( على الأرقام التالية : .71963512+71960448 كما يمكن الاتصال جهويا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم المجاني (193)