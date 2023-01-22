يوهم ضحاياه بالتوسط لهم في هجرة قانونية..وهذه التفاصيل..

إثر تقدّم أحد المواطنين إلى مقر فرقة الشرطة العدلية بأريانة المدينة والإعلام عن تعرّضه إلى عملية تحيّل من قبل أحد الأشخاص إثر إيهامه بالتوسط له في عملية هجرة قانونية نحو إحدى الدول الأجنبية وتمكينه من تأشيرة سفر نحو البلد المنشود مقابل مبلغ مالي قدره 20 ألف دينار ، تم التنسيق مع النيابة العمومية ومداهمة مكتب ذي الشبهة أين وقع القبض على المعني وحجز مجموعة من الوثائق ومطالب هجرة ومبلغ مالي قدره 1900 دينار.

وبالتحري مع المظنون فيه بعد مجابهته بالأدلة اعترف بما نُسب إليه، ليتبيّن تسلمه لمبالغ مالية هامة في عمليات تحيل مماثلة.

وباستشارة ممثل النيابة العمومية، أذن بالإحتفاظ به من أجل “التوسط على غير الصيغ القانونية في عملية الهجرة والتحيل” والأبحاث متواصلة وفق الإدارة العامة للأمن الوطني.