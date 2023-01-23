فظيع: العثور على كهل مشنوقا داخل اسطبل بجندوبة..#خبر_عاجل

تم صباح اليوم الاثنين 23 جانفي 2023 العثور على كهل يبلغ من العمر 49 سنة، أصيل قرية سوق الجمعة من معتمدية جندوبة الشمالية مشنوقا داخل اسطبل.

وقد تفطنت زوجته له عند عودتها إلى المنزل بعد أن قامت بمرافقة ابنتها إلى المدرسة، حيث وجدت جثته تتدلى.

ووفق المعطيات الأولية، فإن الهالك يعاني من اضطرابات نفسية وظروف معيشية صعبة (أب لـ3 أطفال)، مما يرجّح فرضية الانتحار.

وقد تمت معاينة الجثة من طرف ممثل عن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، ونقلها إلى المستشفى الجهوي في انتظار البحث في الأسباب الحقيقية للحادثة وفق رما نقلته اذاعة الجوهرة اف ام.