فظيع: سائق شاحنة ينهي حياة تلميذة 14 سنة..

توفيت عشية اليوم تلميذة قرب مفترق البرطال بباردو بعد ان صدمتها شاحنة خفيفة فقد سائقها السيطرة عليها .

وتشير المعطيات الأولية إلى أنه وفي حدود الساعة الرابعة والنصف بعد منتصف نهار اليوم كانت التلميذة البالغة من العمر14 عاما تمشي على الرصيف في طريق عودتها من الدراسة الى منزل عائلتها بالبرطال بباردو ، وفي الأثناء فقد شاب عشريني السيطرة على شاحنة خفيفة كان بصدد قيادتها لتتجه الى الرصيف وتدهس التلميذة وترديها قتيلة على عين المكان.

وقد تولى السائق تسليم نفسه لأعوان الأمن ، وفي الحين تم تعهيد وحدة مرورية بمباشرة الأبحاث لتحديد المسؤوليات والكشف عن ملابسات الحادث الأليم مع الاحتفاظ بالسائق على ذمة البحث وفق موزاييك.