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هام: هذا موعد استئناف الدروس بعين دراهم وغار الدماء..

2023/01/23 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قرّرت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بعد اجتماعها اليوم الاثنين، بقاعة التصرف في الأزمات بفرقة الحماية المدنية بعين دراهم تحت إشراف والي جندوبة، استئناف الدروس يوم غد الثلاثاء 24 جانفي 2023، بكامل المدارس والمعاهد بكل من معتمدية عين دراهم ومعتمدية غارالدماء.

ويأتي ذلك أن تمّ فتح جميع الطرقات الرئيسيّة والفرعيّة والمسالك وفكّ العزلة على المناطق الغابيّة ورجوع الحياة إلى حالتها الطبيعية بكلّ من معتمدية عين دراهم ومعتمدية غارالدماء.

وتبقى اللجنة الجهوية في انعقاد دائم استعداد للتقلبات المناخية في آخر الأسبوع.

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