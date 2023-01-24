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هذه التوقعات الجوية لهذا اليوم..

2023/01/24 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

يتميز الطقس، صباح الثلاثاء، بظهور ضباب محلي بالمنخفضات خلال الساعات الأولى وارتفاع طفيف في درجات الحرارة مع تقلص نسبي في فاعلية الرياح.

وتغشى السماء سحب عابرة بأغلب الجهات تكون احيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشمالية مع امكانية نزول أمطار متفرقة، حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.

وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا نسبيا لتتراوح القصوى بين 5 و10 درجات بالمرتفعات وتكون بين 10 و15 ببقية الجهات.

ومن المتوقع ان تشهد فاعلية الرياح تقلصا نسبيا لتتراجع سرعتها القصوى إلى مستوى 40 كلم/س فيما يكون البحر مضطربا بالشمال وقليل الاضطراب بالسواحل الشرقية.

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