رئيس الدولة لم يُوقّع على أي وثيقة تتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي

أفاد مصدر مأذون برئاسة الجمهورية،اليوم الثلاثاء ،وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) بأنه وخلافا لما تتداوله بعض وسائل الإعلام، فإن رئيس الجمهورية لم يُوقّع على أي وثيقة تتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وذلك بمناسبة مشاركة الوفد التونسي في الدورة الأخيرة لمنتدى دافوس.

وكان وزير التجارة الاسبق محسن حسن قد قال اليوم في مداخلة في احدى الاذاعات الخاصة ان الوفد التونسي الذي شارك في منتدى دافوس مؤخرا “حمل معه ملفا كاملا الى صندوق النقد الدولي بما فيها رسالة النوايا التي طلب الصندوق امضاءها من قبل رئيس الجمهورية ومحافظ البنك المركزي”.

وكان الرئيس قيس سعيد قد استقبل الوفد التونسي الذي كان ممثلا برئيسة الحكومة ووزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي قبل مشاركته في هذا المنتدى وبعد عودته منه .

وتناول اجتماع يوم الجمعة الماضي نتائج مشاركة تونس في منتدى دافوس واللقاءات المكثفة التي تمت، بالمناسبة، بين أعضاء الوفد التونسي وعدد غير قليل من المسؤولين الأجانب والتي مكنت من تحقيق عدة نتائج ايجابية من بينها توضيح حقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية في تونس.