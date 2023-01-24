وزير الصحة يؤكد ظهور تغيرات جوهرية في قطاع الادوية في الفترة المقبلة خاصة بالتشريعات

قال وزير الصحة، علي مرابط، اليوم الثلاثاء، إن قطاع الادوية سيشهد تغيرات جوهرية في الفترة المقبلة خاصة في ما يخص التشريعات، على غرار إحداث وكالة الأدوية وتحسين إجراءات ترخيص تسويق الأدوية .

وأكد، خلال جلسة عمل بمقر الوزارة بحضور أعضاء الغرفة النقابية لمصنعي الادوية، أن إعادة هيكلة المنظومة الدوائية إحدى أولويات الإستراتيجية الوطنية لقطاع الصحة.

ومن جهته، عبر رئيس الغرفة النقابية لمصنعي الأدوية، طارق الحمامي، عن امتنان الغرفة النقابية لحجم التعاون مع الوزارة، مؤكدا انفتاحها على شراكة استراتيجية مع وزارة الصحة لإعادة هيكلة منظومة الأدوية خدمة لمصلحة المواطن والمصنع.