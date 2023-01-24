توننداكس يقفز بنسبة 0،4 بالمائة في إقفال الثلاثاء

قفز توننداكس، في إقفال، الثلاثاء، بنسبة 0،4 بالمائة وبلغ النقطة 8235،6 وسط مبادلات لم تتجاوز قيمتها 2،2 مليون دينار، بحسب مؤشرات الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق المالية”.

وتمكن سهم البنك العربي لتونس من تحقيق أرفع زيادة للحصّة في حدود 4،4 بالمائة وأقفل السهم عند مستوى 2،620 دينار وسط مبادلات في حدود 5 آلاف دينار.

وظهر سهم يونيماد من بين الاسهم الأفضل أداء، خلال الحصّة، وزادت قيمته بنسبة 4،3 بالمائة وأقفل عند مستوى 7،080 دينار. وتمكن السهم من تحقيق مبادلات بحجم 48 ألف دينار.

وواصل سهم إسمنت بنزرت رحلته نزولا وفقد نسبة 4،4 بالمائة وبلغ سعره 1،310 دينار في ما لم تتجاوز المعاملات على السهم 2 ألف دينار.

كما تكبد سهم الشركة التونسيةّ للبنك خسارة بنسبة 3،3 بالمائة وقدر سعره ب3،540 دينار. وتمكن السهم من جذب معاملات بقيمة 59 ألف دينار.

وتصدر سهم بنك تونس العربي الدولي قائمة الاسهم الأكثر تبادلا خلال الحصّة. واستحوذ على 29 بالمائة من قيمة المعاملات الجملية، ما ناهز 646 ألف دينار. وأقفل السهم عند سعر 99،340 دينار بعد أن سجل زيادة بنسبة 0،9 بالمائة.