عاجل: مستجدات المفاوضات بخصوص اضراب النقل..

اكد مصدر من الجامعة العامّة للنقل باتّحاد الشغل، مشارك في الجلسة الصلحيّة المنعقدة الآن بمقرّ وزارة النقل، حول برقيّة إضراب قطاع النقل المقرّر الأربعاء والخميس 25 و26 جانفي 2023، وجود توجّه لدى جميع الأطراف النقابيّة والحكوميّة لتفاديه.

وأوضح المصدر ذاته في تصريح لاذاعة موزاييك أنّه تمّ إلى حدّ الآن التوصّل إلى تفاهمات بخصوص أغلب مؤسّسات قطاع النقل وما تزال جلسة المفاوضات متواصلة للنظر في الإشكاليات المطروحة بثلاث مؤسّسات.

وبيّن المتحدّث أنّ الصياغة النهائيّة لمحضر الجلسة الصلحية ستكون حاسمة في القرار النهائي إما بتنفيذ الإضراب الشامل في قطاع النقل برا وبحرا وجوا بداية من منتصف هذه الليلة، أو بتأجيله أو إلغاءه.