عاجل/ديلو يفجرها: حقائق صادمة ستقلب ملف قضية علي العريض..

كشفت هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة الاسبق علي العريض أن حقائق صادمة ستقلب ملفه وسيتم الكشف عنها في الأيام القادمة، بعد أكثر من شهر من سجنه في ما يعرف بملف “التسفير لبؤر التوتر”.

وقال عضو هيئة الدفاع عن العريض سمير ديلو في تصريح لعربي 21 أن هيئة الدفاع ستكشف حقائق ستقلب هذه القضية رأسا على عقب مضيفا أنه “أصبح لديهم أدلة مادية مكتوبة بشأن هذه المظلمة وستكون محل تتبع جزائي ولن يتنازلوا كدفاع عن ملاحقة من ارتكب ذلك”، دون تقديم المزيد من التفاصيل بواجب التحفظ وسرية التحقيق، على حد تعبيره.

ونفى المتحدث ما راج في وسائل الاعلام حول رفض مطلب الافراج عن علي العريض من الايقاف على ذمة التحقيق وقال إن قاضي التحقيق لم ينظر فيه أصلا لانه ليس لديه ملف حسب قوله للمحامي في حين ” أن الملف ليس فيه نسخة واحدة ” .