عاجل: نشرة متابعة للوضع الجوي..

تتواصل برودة الأجواء خلال هذا اليوم، لتتراوح الحرارة القصوى بين 5 و12 درجة وتصل محليا إلى 14 بالوسط الشرقي وبالجنوب.

وقد تميّزت الساعات الأولى للنهار غرب البلاد ظاهرة الجليدة، ومن ثمّ طقس تدريجيا كثيف السحب مع أمطار متفرقة بالجنوب ثمّ تشمل عددا من معتمديات الشمال والوسط الغربي آخر النهار وأثناء الليل.

وتبقى إمكانيّة تساقط بعض الثلوج مطروحة بجبال مطماطة صباحا ثمّ المرتفعات الغربية للبلاد مساءً.

وتكون الرياح معتدلة عموما، وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س بالجنوب، أمّا البحر مضطرب بخليج قابس وقليل الاضطراب ببقيّة المجالات البحرية.