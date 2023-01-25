المنستير: وقفة احتجاجية لليوم الثاني لعمّال “فلوريتاكس” للمطالبة بمستحقاتهم المالية بعد غلق المعمل

ينفذ عمّال وعاملات معمل “فلوريتاكس” (لمستثمر بلجيكي بالمنطقة الصناعية بالمنستير)، لليوم الثاني على التوالي، وقفة احتجاجية بعد غلق المعمل للمطالبة بمستحقاتهم المالية، وفق ما أفادت به الكاتبة العامة للنقابة الأساسية لمعمل “فلوريتاكس” سعيدة السويدي “وات”.

وأضافت السويدي أنّ العمال يطالبون بمستحقاتهم المالية نظرا “لعدم ثقتهم في ادارة المعمل” بعد ان تم نقل جل التجهيزات والآلات ومحتويات المعمل المختص في الخياطة نحو مصنع آخر بخنيس، وفق قولها.

وبيّنت من جهتها عضوة النقابة الأساسية سناء العطاوي أن العمال لم يتحصلوا منذ شهر أوت 2022 على مستحقاتهم المالية كاملة، واشارت الى ان عدد العمّال كان في حدود ال350 عاملا وعاملة، غير أنّه تراجع إلى حوالي 120 عاملا وعاملة تتراوح أعمارهم بين 23 سنة و50 سنة

وعقدت أمس الثلاثاء، جلسة في تفقدية الشغل لم يتم خلالها التوصل الى أي اتفاق، وفق ذات المصادر النقابية.