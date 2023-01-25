عاجل: السجن لمُترشّح للتشريعية وحرمانه من الترشح مدى الحياة..

قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، بالسجن سنة واحدة ضدّ أحد المترشحين للانتخابات التشريعيّة وخطية مالية قدرها 10 آلاف دينار وعقوبة تكميلية ضدّه وتتمثل في فقدان العضوية وحرمانه من الترشح لمجلس النواب مدى الحياة، وذلك من أجل تقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخبين، وفق ما أفاد به اليوم مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن حجا.

وأضاف بن جحا، في تصريح لوات، أن المحكمة أصدرت أحكامها في 16 قضية جلها متعلقة بخرق الصمت الانتخابي، وتأخير 12 قضية أخرى استجابة إلى طلب المحامين وجميعها قضايا أحالتها الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير على أنظار النيابة العمومية.