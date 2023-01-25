لجنة مجابهة الكوارث بجندوبة تصدر توصيات هامة..

اوصت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة خلال اجتماع انعقد بعد ظهر اليوم الثلاثاء بمقر الولاية بأخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الموجة الثانية من التقلبات المناخية والمتوقع ان تتخللها نزول كميات معتبرة من الثلوج والامطار.

ودعت الى ضرورة ضمان تزوّد السوق المحلية بالمواد الغذائية وتمكين متساكني المرتفعات من قوارير الغاز والاستعداد لفتح الطرقات بالآلات الكاسحة والماسحة على ان تبقى اللجان المحلية لمجابهة الكوارث بكل من عين دراهم وطبرقة وغار الدماء وبلطة بوعوان في حال انعقاد دائم وذلك لمتابعة تطور الأوضاع واتخاذ القرارات المناسبة في الابان.

ولتزامن موجتي البرد والثلوج مع يوم الاحد القادم باعتباره يوم اقتراع اوصت الهيئة الفرعية للانتخابات بجندوبة بتجهيز كافة مراكز الاقتراع بالمواد الانتخابية وتأمينها، موضحة انه وفي حال استمرار موجة الثلوج فان الهيئة ستتخذ قرار تأجيل الانتخابات المتعلقة بالدائرة الانتخابية طبرقة -عين دراهم الى يوم الاثنين وذلك بعد الاعلام والتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفق ما أكدته رئيسة الهيئة صباح المشرقي خلال مشاركتها في جلسة لجنة الكوارث اليوم.