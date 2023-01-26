القضاء يصدر قراراته في الجرائم الانتخابية للدور الأول للتشريعية بهذه الولاية..

كشف فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، الخميس في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للانباء عن القرارات القضائية المتعلقة بـ23 شكاية تتصل بجرائم انتخابية رفعت في الدور الأول من الانتخابات التشريعية.

وأكد صدور قررات بتأخير النظر للمفاوضة إلى تاريخ 15 فيفري المقبل بطلب من المحامين في 14 شكاية إلى جانب 5 قضايا تم حفظها بيد أن النيابة العمومية استئنفت حكم أحدها.

وتأخر النظر، وفق بن جحا، في أربعة شكايات في انتظار جذور الاستدعاء (تبليغ المشتكى به وتسليمه الاستدعاء).

وتعلقت الشكايات بتشويه مترشح سمعة مترشح آخر ومحاولة التأثير على الناخبين إلى جانب تهمة استغلال صفة موظف لجمع التزكيات لأحد المترشحين.

وشملت التهم، أيضا، محاولة التأثير على الانتخابات خلال يوم الصمت الانتخابي وفي محيط مكاتب الاقتراع ونقل الناخبين على متن سيارة خاصة بأحد المترشحين.

وتضمنت، كذلك ، نشر أخبار زائفة على وسائل التواصل الاجتماعي وتقديم تبرعات لفائدة الناخبين بالإضافة إلى شبهة تزوير تزكيات