إبقاء شيماء عيسى القيادية بجبهة الخلاص في حالة سراح

قرّر قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، اليوم الجمعة، إبقاء القيادية بجبهة الخلاص، شيماء عيسى، في حالة سراح.

وقالت عيسى في تصريح ل(وات) إنها “مثلت اليوم أمام القضاء العسكري بتهم حث الجيش على العصيان” و”إتيان أمر موحش في حق رئيس الجمهورية” و”ترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة عبر الشبكات وانظمة المعلومات والاتصال، بهدف الاضرار بالامن العام او الدفاع الوطني”، و” تحريض العسكريين على بعضهم البعض”، و”هضم جانب موظّف عمومي”.

وأوضحت أنه “لا علم لها إن كان القضاء العسكري سيتخلّى عن القضية أم سيواصل التعهد بها”.

وأضافت أنها “التزمت الصمت” وأكدت لقاضي التحقيق “رفضها مثول المدنيين أمام القضاء العسكري”، وهو ما أكده فريق الدفاع عنها الذي لاحظت أنه “تحدّث في شكل القضية وليس في الأصل”.

يُذكر أنّ شيماء عيسى، عضو الهيئة السياسية لجبهة الخلاص الوطني (معارضة)، مثلت يوم 19 جانفي 2023، أمام الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة ببن عروس. وقال المحامي سمير ديلو، في تدوينة له آنذاك، “تبيّن أنّ إحالة شيماء عيسى تتعلّق بإنابة عدلية من قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية، بخصوص حوار إذاعي بتاريخ 22 ديسمبر 2022 تمّ على أساسه اتّهامها بـ”التحريض بأيّ وسيلة كانت، العسكريين على عدم إطاعة الأمر وإتيان أمر موحش ضدّ رئيس الدولة وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة عبر شبكات وأنظمة معلومات واتصال بهدف الإضرار بالأمن العام والدفاع الوطني”.