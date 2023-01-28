عاجل: الحكومة تعلن عن قرار هام لفائدة هؤولاء..

كشفت الحكومة عن قائمة الولايات المتضررة من جائحة الجفاف التي أضرت بالزراعات الكبرى والاشجار المثمرة خلال موسم 2021-2022 مما يشكل خطوة لجدولة ديون الفلاحين.

وأقرت الحكومة وفق القائمة التي نشرت بالرائد الرسمي عدد 9 لسنة 2023 على شكل أمر، أن زغوان وبن عروس والكاف وسليانة وبنزرت ومنوبة والقيروان وباجة وجندوبة وسوسة وسيدي بوزيد، شهدت جائحة في الزراعات الكبرى وأن مدة الضرر تعود الى جانفي 2022 .

وتخطط الحكومة في اطار ميزانية الدولة لسنة 2023 لدعم صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية لتقديم تعويضات للفلاحين المتضررين من الجوائح الطبيعية بكلفة بنحو28ر5 مليون دينار علما وان الصندوق انطلق في العمل رسميا سنة 2019 .

وتعرضت ولاية سيدي بوزيد وصفاقس ومدنين الى جائحة على مستوى الاشجار المثمرة خلال موسم 2022 علما وان مدة الضرر تعود الى مطلع شهر جانفي 2022 وفق القرار الحكومي.

وشهدت ولايات سليانة وباجة والكاف، جائحة على مستوى الزراعات الكبرى، خلال شهر فيفري 2022، في حين سجلت القصرين وسليانة جائحة على مستوى الاشجار المثمرة خلال شهر مارس 2022 .

ويخول تحديد مناطق الزراعات الكبرى المجاحة من جراء الجفاف خلال الموسم الفلاحى 2021 -2022 للصندوق الوطني للضمان عن طريق تحمل الفوائض الناجمة عن إعادة جدولة القروض.

وينتفع بجدولة القروض فلاحو الولايات المجاحة والمتحصلون على شهادة معاينة مسلمة من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية تثبت التضرر من الجفاف وتتم هذه الجدولة حالة بحالة ولا تشمل الفلاحين المتواجدين بالمناطق السقوية.