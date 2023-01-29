”شباب بلا حدود” يكشف تفاصيل سير عمليات التصويت: خروقات جسيمة وإقبال ضعيف..

أكّدت جمعية “شباب بلا حدود” أنّ ملاحظيها الذين تابعوا سير عمليات التصويت، في عديد المراكز بـ 11 ولاية، عاينوا “إقبالا ضعيفا” على التصويت، في بداية يوم الاقتراع للدور الثاني من الانتخابات التشريعية، بالإضافة إلى رصد ما اعتبرته الجمعية “مخالفات جسيمة”.

وأضافت “شباب بلا حدود”، في بيان لها اليوم الأحد، أنّ عملية افتتاح التصويت تمت في “ظروف مقبولة عموما” وأنّ ملاحظيها وعددهم 329 ملاحظا، “رصدوا تواصلا للدعاية الانتخابية، أمام بعض مراكز الاقتراع، على غرار حث رئيس مكتب اقتراع بسوسة على التصويت لمرشّح بعينه ومحاولات ناخبين التأثير داخل مكاتب اقتراع في تونس وصفاقس على المصوتين، لحثهم على التصويت لمرشح معيّن”، حسب هذه الجمعية.

ومن المخالفات “الجسيمة” التي رصدها ملاحظو “شباب بلا حدود”، منع الملاحظين من الدخول إلى مراكز أو مكاتب التصويت في ولايات تونس وسوسة وصفاقس ومنوبة، “وذلك بتعلة وجوب الحصول على اعتماد جديد لملاحظة الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية”.

كما تمّ تسجيل “حالات عنف لفظي”، أمام مركز اقتراع بتونس، بين صحفيين وأعضاء المركز، حسب نصّ البيان، الذي جاء فيه أنّه تمّ أيضا تسجيل “حالات عنف لفظي، بين ممثلي مترشحين ورؤساء مراكز اقتراع، بولايتي تونس وبن عروس”.

ومن الإخلالات الأخرى التي تمّ رصدها، “عدم تعليق قائمة الناخبين أمام 55 مكتب اقتراع بولايات صفاقس وقابس وبن عروس وباجة وبنزرت”.

كما تمّ رصد إخلالات أخرى تتمثّل في “عدم التقيّد بإجراءات عمليات التصويت في بعض مكاتب الاقتراع وعدم سرية التصويت في عديد الحالات بولايات تونس ومنوبة وصفاقس وسوسة وعدم تعليق دليل خطوات الاقتراع أمام 23 مكتب اقتراع بولايات تونس وبنزرت ومدنين وقابس وبن عروس وصفاقس”، وفق ملاحظي هذه الجمعية والذين تنقلوا بين 1856 مركز اقتراع، في 12 ولاية وهي تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة وبنزرت وجندوبة وباجة ونابل وصفاقس وقابس وسوسة ومدنين.

يُذكر أنّ نسبة الإقبال على التصويت في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، بلغت 71ر4 بالمائة وذلك إلى حدود الساعة الحادية عشرة صباحا، وفق ما صرّح به رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر الذي أشار في نقطة إعلامية إلى أنّ عملية الاقتراع تسير بشكل “طبيعي وهادئ”، وأنّ الهيئة لم تسجّل إلى غاية تلك الساعة، أيّ إشكاليات تذكر من الناحية التنظيمية واللوجستية ولم تسجّل أيضا أيّ خروقات ذات أهمية في جميع المراكز والمكاتب، متوقّعا أن تكون نسبة الإقبال “مرتفعة” في الساعات القليلة القادمة.