التحقيق مع تلميذتين ومراهق في شبهة اضرام النار بمستودع للاثاث القديم بمدرسة اعدادية بالدندان

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة عشية اليوم الاثنين باحالة تلميذتين من مدرسة إعدادية بالدندان وطرف ثالث، في حالة تقديم للتحقيق معهم في شبهة التسبب صبيحة اليوم في اضرام النار في مستودع للتجهيزات والاثاث غير المستعمل ، وفي سجل الغيابات بمكتب بالمؤسسة التربوية، وذلك بعد استنطاقهم من قبل أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنوبة ومركز الامن الوطني بالدندان، وفق ما افاد به مصدر امني مكتب وكالة تونس افريقيا للانباء بمنوبة.

واشار المصدر الى انه على اثر تدخل أعوان الحماية المدنية صبيحة اليوم لإخماد حريق شب بمستودع للتجهيزات القديمة بالمؤسسة المذكورة، تم فتح تحقيق في الحادثة لتحديد المسؤوليات خاصة بعد العثور على سجل الغيابات محترقا في مكتب اداري، مفيدا بانه يتم التوصل الى هوية الفتاتين والمراهق في سن السادسة عشرة الذين احرقوا السجل واضراموا النار أيضا في محتويات المستودع التي تم اخمادها بسرعةأ وذلك في انتظار ما ستكشف عنه الابحاث بخصوص هذه الحادثة.