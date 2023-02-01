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حالة نادرة جدا/سابقة في تونس: رضيع يحمل شقيقه التوأم في بطنه..!

2023/02/01 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

تم تسجيل حالة نادرة جدا لأول مرة في تونس تتمثّل في ولادة رضيع يحمل شقيقه التوأم في بطنه.

ووفقما اكده الدكتور وسام مقني المختصّ في جراحة الأطفال اليوم الأربعاء 1 فيفري 2023،فقد ولد الرضيع يوم 30 جانفي في مصحة خاصة في العاصمة وأنّ الأطباء كانوا يعتقدون في الأشهر الأولى من الحمل بعد خضوع والدته للتصوير بالصدى بأنّ الجنين كان يحمل تكيسا إلاّ انه مع

وبين الدكتور في تصريح لموزاييك أنه مع تقدّم الحمل أظهر التصوير بالصدى وجود عمود فقري وعظام ساق في بطن الجنين، ليتم التفطن إلى أنه كان يحمل شقيقه التوام داخله .

وأضاف: ”لقد كان الجنين الثاني يتغذى عن طريق الكلية اليسرى لشقيقه وكان قلبه ينبض حتى الأسبوع الـ18 ” وتابع: ”غدا الخميس سيتم اخضاع المولود لعملية جراحية لاستئصال الجنين المتوفى وهي لا تشكل أي خطورة على حياة المولود”.

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