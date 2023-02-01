أحدثوا حفرة عمقها 6 أمتار: القبض على 3 أنفار ومشعوذ من أجل التنقيب على الآثار..

إثر توفّر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالمهدية مفادها تعمّد أحد الأنفار التنقيب على الآثار، تم بعد استشارة ممثل النيابة العمومية مداهمة مقر سكناه أين عُثر على زوجة المعني التي أكدت ما سبق، ليتبين وأن ذي الشبهة عمد إلى إحداث جرح لإبنته بغرض استخراج كمّية من دمها لاستغلاله في أعمال التنقيب على الآثار بإيعاز من أحد المشعوذين الذي يمتلك جهاز لكشف المعادن بعد إحداث حفرة عميقة بأحد المنازل بالجهة.

بالتنسيق مع النيابة العمومية، قامت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة_الشرطة العدلية ومركز الأمن الوطني بالمهدية بمداهمة المنزل المذكور أين تم ضبط المعني رفقة نفرين بصدد الحفر (بلغ عمقها حوالي 06 أمتار) وحجز أدوات حفر ومصباح يدوي.

بالتحري مع المظنون فيه صرّح وأنه كان بصدد بناء فسقية بساحة المنزل إلى أن أكّد عليه أحد المشعوذين عن وجود قطع أثرية قيّمة وأحجار كريمة بمكان الحفر بعد التأكد منه بآلة كشف المعادن التي يمتلكها.

للغرض تم نصب كمين محكم للمشعوذ المزعوم والقبض عليه وحجز قطعة من مخدّر الزطلة بمنزله بعد مداهمته.

وباستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بجميع الأطراف من أجل “التنقيب على الآثار وتكوين وفاق قصد الإعتداء على الأشخاص” والأبحاث متواصلة.