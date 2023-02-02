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المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية يصدر أول رسالة إخبارية تجمع منشوراته لسنة 2022

2023/02/02 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية، أول رسالة إخبارية لشهر جانفي 2023 تجمع منشوراته لسنة 2022 في شكل أرقام ورسوم بيانية ومراجع.

وتهدف هذه الرسالة الإخبارية، التي تتضمن إصدارات ساهمت في إعدادها أكثر من 65 امرأة باحثة، إلى تقديم أفضل الحلول للوصول إلى أهمّ منشورات المنتدى بما في ذلك الّدراسات والكرّاسات والتقارير والورقات السياسيّة.

وتناولت إصدارات المنتدى لسنة 2022 العديد من المحاور منها الهجرة غير النظاميّة والتعليم والصّحّة والاقتصاد والعدالة البيئية للدّفاع عن الحقّ في سكن لائق والحقّ في التعليم والحق في التنقّل والحقّ في بيئة سليمة وغيرها من الحقوق.

وتوزّعت إصدارت المنتدى على 20 تقريرا و8 دراسات و3 كراسات و3 ورقات سياسية و2 مؤلفات جماعيّة.

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