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النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تطالب بتحويل كامل نسبة الاقتطاع المخصصة للتّأمين على المرض للكنام

2023/02/02 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

طالبت النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص، الخميس، سلطة الإشراف بتحويل كامل نسبة الاقتطاع المخصصة للتّأمين على المرض (6,75 بالمائة) الى الصّندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام).

ودعت النقابة، في بيان لها اصدرته في اعقاب مؤتمرها الثّالث عشر المنعقد أيّام 27 و 28 جانفي 2023، إلى مواصلة إصلاح منظومة التّأمين على المرض لتحقيق التّغطية الصحيّة الشاملة.

وأكدت على اهمية وحدة الصف الاول ليكون المحور الأساسي لنظام صحّي عادل يضمن الوقاية والعلاج و النهوض بالصّحة، ومتكامل مع كل المتدخلين في ميدان الصّحة، مشددة على ضرورة العمل على إزالة التداعيات السّلبية و المجحفة للقرار 341/2019 المتعلق بتنظيم الدراسات الطبية.

وعبرت عن حرصها على تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتزامها بالدّفاع على الأطبّاء الشبّان بعد التّخرج، عبر تسهيلات تمويليّة وجبائيّة للإنتصاب بالقطاع الخاص، مع دعم إمكانيّة إنتدابهم بالقطاع العمومي.

وشددت على تمسكها بإلغاء الأداء على القيمة المضافة على المرض، الذي يثقل كاهل المواطن، و يحشر الخدمات الصّحية مع الأنشطة التّجارية.

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