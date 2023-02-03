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الكاف: تسويغ 14 مقسما فلاحيا تابعة للأراضي الدولية لفائدة خواص

2023/02/03 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

اعلنت الإدارة الجهوية لأملاك الدولة بالكاف، اليوم الجمعة، عن إسناد 14 مقسما فلاحيا تابعة للأراضي الدولية، على شكل التسويغ لاستغلالها من طرف خواص، وفق تصريح للمدير الجهوي رضا شوشان.

وأوضح شوشان أن المقاسم ال14 التي وقع تسويغها تبعا للصيغ القانونية، موزعة على 05 مقاسم كائنة بمعتمدية تاجروين و03 مقاسم بمنطقة عين الكرمة بساقية سيدي يوسف، و03 مقاسم بمنطقه الزعفران بالكاف الشرقية، و03 مقاسم بمنطقة البوصليعة بمعتمدية السرس، واشار الى أن 03 مقاسم لاتزال شاغرة وذلك لعدم تقدم أي راغب في تسويغها، على حد قوله.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم نشر بيان يدعو الراغبين في القيام باعتراضات على هذا القرار، إلى تقديم مكتوب في الغرض سواء إلى الإدارة الجهوية لأملاك الدولة أو إلى كتابة الولاية في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ نشر البيان، قبل إحالة الملفات على أنظار اللجنة الوطنية للمصادقة عليها.

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