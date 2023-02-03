ميناء حلق الوادي: احباط محاولة تهريب كمية هامّة من المخدرات..

على إثر ورود معلومات على محافظة شرطة الحدود لموانئ تونس وحلق الوادي بخصوص اعتزام شخص تهريب كمية هامّة من المخدرات عبر ميناء حلق الوادي، تمكنت يوم 02 فيفري 2023 الوحدات التابعة لمحافظة شرطة الحدود بميناء حلق الوادي بالإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب بالتنسيق مع المصالح الديوانية من ضبط مُسافر قادم من إحدى الدّول الأوروبية وحجز حوالي 100 كغ من المواد المخدرة تعمّد المعني اخفاءها بإحكام بعد احداث تغييرات على هيكل سيارته.

بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بالمعني وحجز كمية المخدرات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومواصلة الأبحاث.