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هام: الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية..

2023/02/03 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكّد محمد التليلي المنصري اليوم الجمعة 3 فيفري 2023 أن آجال قبول الطعون في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية انطلقت منذ يومين وتنتهي اليوم بانتهاء التوقيت الإداري.

وكشف أن الهيئة تلقّت الى حد اللحظة 31 طعنا، قائلا “يمكن أن يرتفع العدد لأن المحكمة الإدارية تتلقى الطعون أيضا واليوم سيقع تقديم العدد النهائي”.

وبيّن المنصري في تصريح لموزاييك أنّه وحسب الآجال القانونيّة فانّه يقع تخصيص 3 أيام للمرافعة و5 أيام للمفاوضة ويومين للإعلام بالحكم في حال لم تقم المحكمة الإدارية باختصار الآجال “وباحتساب كل الآجال المحددة سيكون اعلان نهاية مسار الطعون والنتائج النهائية يوم 4 مارس كأجل اقصى.. لكنني متأكد ان الإعلان سيكون يوم قبل يوم 20 فيفري لأن المحكمة ستختصر الآجال” حسب تعبيره.

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