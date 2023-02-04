قرار هام لاتحاد الشغل..#خبر_عاجل

قرر الاتّحاد العام التونسي للشغل الانطلاق في تحركات جهوية وقطاعية ووطنية نهاية الأسبوع القادم من ولاية صفاقس على أن تكون أولى التحركات في شكل مسيرات وتجمعات احتجاجية جهوية تتوج بتجمع ومسيرة وطنية في تونس العاصمة انطلاقتها من أمام مقر الاتحاد.

ووفق موزاييك فان الاتحادات الجهوية الأولى التي ستشرع في تنظيم مسيرات إلى جانب ولاية صفاقس هي كل من قبلي والقيروان والقصرين.

وتأتي هي التحركات تنديدا بالتعاطي الحكومي مع الملفات الاجتماعية وعدم تطبيق الاتفاقيات الممضاة وبسياستها الاقتصادية والاجتماعية والتي وصفتها الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل المنعقدة يوم أمس الجمعة 3 فيفري 2023 “توجه نحو مزيد فقير الشعب التونسي نتيجة لاملاءات صندوق النقد الدولي”.

وايضا احتجاجا على ما اعتبره الاتحاد “هجمة” من قبل رئيس الجمهورية ضد المنظمة الشغلية خاصة بعد تصريحاته الأخيرة من ثكنة الحرس الوطني بالعوينة وإيقاف كاتب عام نقابة شركة تونس للطرقات السيارة أنيس الكعبي.