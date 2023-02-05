عاجل: تطورات جديدة وصادمة في جريمة قتل تلميذة 16 سنة بزغوان..

ألقت القوّات الأمنيّة بزغوان وباذن من قاضي التحقيق، القبض اليوم الأحد على أم التلميذة التي تمّ العثور على جثّتها الأسبوع الماضي، قرب سور القاعة المغطاة بمقرن من ولاية زغوان وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.

وكانت القوات الأمنية قد ألقت القبض في وقت سابق على أربعيني يشتبه في ارتكابه هذه الجريمة.

وفتحت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بزغوان بحثا تحقيقيا للكشف عن ملابسات وفاة تلميذة عثر على جثتها ملقاة قرب سور لقاعة مغطاة بالجهة وتحمل آثار عنف على مستوى الرأس.

وتفيد المعطيات الأولية بأنّ الهالكة تلميذة تبلغ من العمر 16 عاما وتعيش مع والدتها بجهة مقرن من ولاية زغوان اثر طلاق والديها، وقد تمّ التفطّن إلى جثتها ملقاة قرب سور تابع لقاعة رياضية مغطّاة.

وحسب المعاينات الأولية فإنّ جثة الهالكة تحمل آثار اعتداء على مستوى الرأس يرجّح ان تكون بواسطة مادة صلبة “حجارة” كما تم معاينة آثار دماء على امتداد أمتار من مكان العثور على جثة الهالكة.