هذا ما قد يشترطه صندوق النقد الدولي على تونس..!

رجّح الخبير في الشأن الاقتصادي آرام بلحاج إمكانية أن يشترط صندوق النقد الدولي ذهاب تونس إلى نادي باريس بعد أن تبيّن أن الحكومة غير قادرة على تعبئة الموارد الخارجية اللازمة لتمويل ميزانية 2023، وفق تقديره

وقال بلحاج، في تدوينة نشرها على موقع فيسبوك الأحد 5 فيفري الجاري، إن “هذه الفرضية ستفتح الأبواب على مصراعيها أمام السيناريو اللبناني”.

وطالب بضرورة بدء التفاوض عاجلا مع بعض الشركاء في الغرب وبعض المانحين في الشرق قصد إعادة جدولة بعض الديون خارج إطار نادي باريس.

واعتبر الخبير أن إعادة عجلة الإنتاج إلى مستويات محترمة جدا ونجاح الموسم السياحي القادم وانخراط التونسيين المقيمين في الخارج ستكون عوامل فاصلة لتجاوز الانهيار المرتقب، حسب رأيه.