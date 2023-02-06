كاس تونس: برنامج مباريات الدور السادس عشر

في ما يلي برنامج مباريات الدور السادس عشر لمسابقة كاس تونس موسم 2022-2023 نسخة الهادي شاكر و التي ستدور على 3 دفعات ايام 12 و 15 و 16 فيفري الجاري انطلاقا من الساعة الواحدة و النصف ظهرا (س13 و 30دق)على النحو الاتي:

الاحد 12 فيفري 2023

ملعب منزل بورقيبة الاصطناعي

الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة-امل حمام سوسة

ملعب بوسالم الاصطناعي

اتحاد بوسالم-الملعب التونسي

اولمبي سوسة

النجم الساحلي-مستقبل سليمان

ملعب مساكن

هلال مساكن-مستقبل الرجيش

ملعب يحدد لاحقا

هلال الشابة-نادي حمام الانف

ملعب الطيب بن عمار بالعمران

شبيبة العمران-اولمبيك سيدي بوزيد

ملعب محمد الطمباري الاصطناعي

جريدة توزر-قوافل قفصة

ملعب الطيب المهيري

النادي الصفاقسي-الملعب الصفاقسي

ملعب مقرين

جمعية مقرين-النادي البنزرتي

ملعب البقالطة الاصطناعي

غزال البقالطة-البعث الرياضي ببوحجلة

المركب الرياضي بالقصرين

مستقبل القصرين-النجم الرادسي

ملعب بئر بورقبة

نادي كرة القدم بالحمامات-الاولمبي الباجي

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين-نجم المتلوي

الاربعاء 15 فيفري 2023

ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي-امل جربة

ملعب بن قردان

اتحاد بن قردان-الاتحاد المنستيري

الخميس 16 فيفري 2023

ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الافريقي-مكارم المهدية