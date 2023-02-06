كاس تونس: برنامج مباريات الدور السادس عشر

في ما يلي برنامج مباريات الدور السادس عشر لمسابقة كاس تونس موسم 2022-2023 نسخة الهادي شاكر و التي ستدور على 3 دفعات ايام 12 و 15 و 16 فيفري الجاري انطلاقا من الساعة الواحدة و النصف ظهرا (س13 و 30دق)على النحو الاتي:
الاحد 12 فيفري 2023
ملعب منزل بورقيبة الاصطناعي
الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة-امل حمام سوسة
ملعب بوسالم الاصطناعي
اتحاد بوسالم-الملعب التونسي
اولمبي سوسة
النجم الساحلي-مستقبل سليمان
ملعب مساكن
هلال مساكن-مستقبل الرجيش
ملعب يحدد لاحقا
هلال الشابة-نادي حمام الانف
ملعب الطيب بن عمار بالعمران
شبيبة العمران-اولمبيك سيدي بوزيد
ملعب محمد الطمباري الاصطناعي
جريدة توزر-قوافل قفصة
ملعب الطيب المهيري
النادي الصفاقسي-الملعب الصفاقسي
ملعب مقرين
جمعية مقرين-النادي البنزرتي
ملعب البقالطة الاصطناعي
غزال البقالطة-البعث الرياضي ببوحجلة
المركب الرياضي بالقصرين
مستقبل القصرين-النجم الرادسي
ملعب بئر بورقبة
نادي كرة القدم بالحمامات-الاولمبي الباجي
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين-نجم المتلوي
الاربعاء 15 فيفري 2023
ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي-امل جربة
ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان-الاتحاد المنستيري
الخميس 16 فيفري 2023
ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي-مكارم المهدية