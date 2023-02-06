صفاقس: وقفة احتجاجية لعدد من الاعوان العاملين في اطار عقود اسداء الخدمات

نفذ عدد من الأعوان العاملين في اطار عقود اسداء الخدمات بمختلف المؤسسات الجامعية بصفاقس، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية امام مقر جامعة صفاقس، دخلوا على اثرها في اعتصام مفتوح بمقر رئاسة الجامعة، وذلك “للمطالبة بتسوية وضعيتهم وترسيمهم وفق ما نص عليه الامر عدد 54 الصادر بتاريخ 31 جانفي 2023، أسوة بنظرائهم الاعوان والعملة الوقتيين والمتعاقدين التابعين للجماعات العمومية المحلية ذات الصبغة الادارية”، وفق تعبيرهم

واعتبرت المتحدثة باسم المحتجين رجاء السويح، في تصريح لـ”وات” ان اصحاب عقود اسداء الخدمات بمختلف المؤسسات الجامعية، بصفتهم من المتعاقدين مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمدة تتراوح بين 3 سنوات فما فوق، فمن المنطقي ان يشملهم الامر عدد 54 الصادر مؤخرا والقاضي بترسيم زملائهم الأعوان والعملة المتعاقدين والوقتيين”.

من جهته، اكد عضو الجامعة العامة لموظفي التعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل سليم غربال ” مساندة الجامعة المطلقة واللامشروطة” لمطالب المحتجيين واوضح ان تسوية وضعيتهم “تقتضي الاصرار على رفع المظلمة عنهم والقطع مع سياسة التشغيل الهش ازائهم، على اعتبار ان عقود اسداء الخدمات لا تعد عقود تشغيلية لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بل عقود للقيام باعمال معينة في اطار مخابر البحث”، معربا عن امله ان يتم التوصل الى اتفاق مع سلطة الاشراف يقضي تسوية وضعية الاعوان “قبل اللجوء الى توخي الطرق النضالية التصعيدية التي يخولها القانون”، وفق قوله.