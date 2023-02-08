عاجل: أول ما قاله وزير الخارجية بعد إقالته..

قال وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج المُقال عثمان الجرندي في تغريدة على حسابه بتويتر إبان صدور قرار إعفائه من مهامه مساء أمس الثلاثاء 7 فيفري 2023 “انتهت اليوم مهامي كوزير للشؤون الخارجية بعد سنوات 3 وفي ظرف دقيق بوصلتي الوحيدة فيه كانت مصلحة تونس العليا”.

وأضاف في نفس التدوينة “كل التقدير للرئيس على ثقته ولرئيسة الحكومة ولإطارات الوزارة.. سأظل حيثما كنت في خدمة هذا الوطن، كلنا عابرون وتبقى تونس شاهدة على من أحبها وأخلص لها”.

وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت في بلاغ أن رئيس الدولة قرر إنهاء مهام عثمان الجرندي وتعيين نبيل عمار وزيراً للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بدلاً منه.

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