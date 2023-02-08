من هو كمال المدوري الرئيس المدير العام الجديد للكنام؟..

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الاربعاء 8 فيفري الجاري أنّه تمّ تعيين كمال المدوري رئيسا مديرا عاما للصندوق الوطني للتأمين على المرض خلفا لليلى العريبي نعيجة.

فمن هو كمال المدوري؟

كمال المدّوري من مواليد 25 جانفي 1974 بمدينة تبرسق، وهو متحصل على شهادة الدكتوراة مرحلة ثالثة في قانون المجموعة الأوروبية والعلاقات المغاربية الأوروبية، وشهادة الأستاذية في العلوم القانونية من كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس 2.

كما أن المدوري متحصل على شهادة ختم الدراسات بالمرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة، وخريج معهد الدفاع الوطني سنة 2015 ومفاوض دولي.

وقد شغل المدوري قبل تعيينه على رأس الصندوق الوطني للتأمين على المرض خطة رئيس مدير عام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية كما شغل ايضا خطة مدير عام الضمان الاجتماعي، وهو عضو بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي ونائب رئيس اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية بنفس المجلس.