ينتحل صفة والي ويبتز رجال أعمال وأصحاب مؤسسات..وهذه التفاصيل..

تمكنت المصلحة الجهوية المختصة ببنزرت اليوم الاربعاء من القاء القبض على شخص بتهمة انتحال صفة مسؤولين محليين من بنزرت وخارجها من اجل ابتزاز مجموعة من رجال الاعمال والمؤسسات الموجودة بجهة بنزرت وعدد من المناطق المجاورة ،حسب ما افاد به /وات/ مصدر امني ماذون.

واوضح المصدر ذاته ان عددا من المتضررين من رجال الاعمال واصحاب المؤسسات تقدموا منذ مدة بشكوى لفائدة المصالح الامنية مفادها تعرضهم للابتزاز من قبل احد الاشخاص الذي كان يعمد لانتحال صفات عدد من المسؤولين المحليين وطلب الحصول على منافع مالية وغيرها ،لتتولى المصالح الامنية المختصة البحث والتعرف على المتهم ونصب كمين محكم له عقب تحريات دقيقة ومتابعات استخباراتية والقاء القبض عليه اليوم .

ولاحظ المصدر نفسه ان التحريات الاولية بينت ان المتهم اصيل احد مناطق بنزرت الكبرى وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ به في انتظار احالته على العدالة من اجل التهم الموجهة اليه .