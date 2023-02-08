-تمكن فريق مشترك متكون من أعوان المراقبة الاقتصادية التابع للإدارة الجهوية للتجارة بسوسة وعناصر من الحرس الوطني اليوم الأربعاء من حجز 4329 لتر من الحليب المدعم تعمد صاحبها وهو احد موزعي الحليب بالجملة بمدينة النفيضة الاتجار بهاته المادة بطرق غير قانونية ولغايات احتكارية وفق ما أكده المدير الجهوي للتجارة بسوسة ،فوزي طالب

واكد في تصريح ل/وات /ان هذه العملية تندرج في اطار مواصلة التصدي للممارسات الاحتكارية والاتجار بمادة الحليب نصف الدسم باعتماد أساليب تجارية ملتوية

و تولى أعوان الإدارة الجهوية للتجارة بالتعاون بالتعاون مع عناصر الحرس الوطني وفق ذات المصدر تامين المحجوز لإعادة ضخه في المسالك القانونية وتحرير مخالفة اقتصادية ضد التاجر المخالف

وأضاف فوزي طالب ان هذه العملية تاتي بالتوازي مع ما تشهده مؤشرات السوق من تحسن نسق التزود بمادة الحليب نصف الدسم وفق تقديره