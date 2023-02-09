استئناف تزويد ولايتي مدنين وتطاوين بداية من غد الجمعة بماء الشرب

ينتظر ان يستأنف تزويد ولايتي مدنين وتطاوين بالماء الصالح للشراب بشكل تدريجي بداية من الغد الجمعة، بعد استكمال اشغال اصلاح الاضرار التي لحقت بشبكة التيار الكهربائي التي تسبب في إيقاف تشغيل عدة آبار عميقة ومحطات التحلية والضخ المزودة لمنظومة المياه بالجنوب الشرقي.

وأفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في بلاغ أصدرته، عشية الخميس، ان الولايتين المذكورتين تشهدان، منذ صبيحة اليوم الخميس، اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب بسبب توقف تشغيل عدة آبار عميقة ومحطات التحلية والضخ المزودة لمنظومة المياه بالجنوب الشرقي.

وعزت الشركة توقف تشغيل الابار الى تسجيل اضطراب وانقطاع متكرر في التزود بالتيار الكهربائي نتيجة الظروف المناخية وهبوب رياح قوية بالجنوب الشرقي منذ مساء يوم أمس الأربعاء .