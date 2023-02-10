هذه التوقعات الجوية لهذا اليوم..

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2023/02/10 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

يتواصل نزول الأمطار المتفرقة والرعدية اليوم الجمعة، بالشمال ومحليا الوسط والجنوب وتكون أحيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي في الصباح مع تساقط البرد بأماكن محدودة إضافة إلى تساقطات ثلجية بالمرتفعات الغربية للبلاد

وسجلت درجات الحرارة انخفاضا نسبيا لتتراوح القصوى بين 8 و13 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، في حدود 5 درجات بالمرتفعات، وبين 13 و17 درجة ببقية الجهات

شدة الرياح تتطلب اليقظة قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة.والنشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة إلى الملاحة والصيد البحري والبحر هائج إلى شديد الهيجان

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