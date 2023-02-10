المنتخب الوطني للأواسط يجري مقابلتين وديتين مع نظيره السنغالي

يجري المنتخب الوطني التونسي للأواسط لكرة القدم مقابلتين وديتين مع نظيره لسنغالي في اطار تربص تحضيري لكأس امم إفريقيا دون 20 سنة التي ستحتضنها مصر من 19 فيفري الجاري الى 11 مارس المقبل وكان المنتخب التونسي للاواسط دخل تربصا يتواصل الى يوم 14 فيفري الجاري

ويذكر ان القرعة الخاصة بكاس امم افريقيا 2023 للاواسط وضعت المنتخب التونسي في المجموعة الثالثة مع منتخبات زامبيا وغامبيا والبنين.، ويستهل المنتخب التونسي مبارياتها في الدور الأول بملاقاة غامبيا يوم 21 فيفري ثم البينين يوم 24 فيفري على أن يتبارى مع زامبيا يوم 27 فيفري، علما وأن صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة يتأهلان مباشرة إلى الدور ربع النهائي إضافة إلى أفضل صاحبي مركز ثالث.

وفيما يلي قائمة اللاعبين المدعوين من المدرب عادل السليمي لهذا التربص :

– النجم الرياضي الساحلي: -فرج بن نجيمة- آدم الورتاني – رائد القزاح – محمد أمين كشيش – هادي جرتيلة.

– الترجي الرياضي التونسي: أمان الله مميش – غيث الوهابي -محمد عزيز عبيد – مالك المهري – أمان الله المجاهد – زين الدين ساسي.

النادي الافريقي: مكرم الصغير- يوسف سنانة- ياسين الدريدي – ضياء الدين الشيحي- آدم قرب

النادي الرياضي الصفاقسي: محمود غربال – بركات الحميدي

الاتحاد الرياضي بن قردان: محمد بشير العباسي

الاولمبي الباجي:محمد وائل الدربالي

الملعب التونسي:علي سعود

نادي أولمبيك نيم : ريان نصراوي

نادي سانت اتاتيان الفرنسي:جبريل عثمان

نادي أولمبيك ليون:شيم الجبالي

نادي الاهلي المصري:محمد الضاوي

نادي برايتون الانقليزي:سامي أولييفي شوشان