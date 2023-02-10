ديوان الخدمات الجامعية للشمال: 28 فيفري الجاري آخر أجل لاستكمال ملفات المنح والقروض الجامعية



دعا ديوان الخدمات الجامعية للشمال اليوم الجمعة كافة الطلبة الراجعين له بالنظر و الذين تقدموا بمطلب في الحصول على منحة أو منحة ادماج أو قرض جامعي (ماعدى طلبة الدكتوراه) الى استكمال الوثائق المنقوصة قبل يوم الثلاثاء 28 فيفري الجاري باعتماد ختم البريد.

ولفت ديوان الخدمات الجامعية للشمال في بلاغ له اليوم الى أنه على الطلبة الذين لم يتحصلوا على نتيجة أولية لدراسة ملف المنح والقروض الجامعية الاستظهار بوصل مضمون الوصول للملف الأصلي المرسل في الآجال المحددة وتقديم نسخة من الملف مباشرة الى شباك الاستقبال بديوان الخدمات أو الادارات الجهوية للخدمات الراجعة لها الطالب بالنظر وذلك في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 28 فيفري الجاري

و أكد ديوان الخدمات الجامعية للشمال أن كل الوثائق والملفات الواردة بعد تاريخ 28 فيفري الجاري تعتبر ملغاة.