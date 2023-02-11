ميسي ومبابي وبنزيمة يتنافسون على جائزة فيفا لأفضل لاعب في العالم 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ عن الترشيحات النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022.

وشهدت القائمة النهائية تواجد ثلاثة لاعبين، على رأسهم ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الأرجنتيني، والذي توج رفقة منتخب بلاده بلقب كأس العالم فيفا قطر 2022.

كما ضمت القائمة كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، والذي حصل على جائزة هداف كأس العالم الأخيرة، ووصل مع منتخب بلاده لنهائي المونديال.

ويتواجد في القائمة أيضا الفرنسي الآخر كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، والذي كان عاملا أساسيا في تتويج فريقه بلقب رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم الماضي.

وتمنح جائزة الأفضل لأبرز اللاعبين أداء خلال الفترة من 8 أوت 2021 إلى 18 ديسمبر 2022، حيث سيكشف النقاب عن الفائز بالجائزة، خلال الحفل الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس يوم 27 فيفري الجاري.