نادي برشلونة الاسباني يقترب من تجديد عقد روبرتو لموسم اضافي

اقترب مسؤولو نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم, من تجديد عقد لاعبه سيرجيو روبرتو, لموسم إضافي, بعد أن اتفقا مبدئيا على كل النقاط, حسب ما افادت به تقارير صحفية اليوم الاربعاء.

و حسب صحيفة ‘موندو ديبورتيفو’ الإسبانية, فإن برشلونة اتفق مع الظهير الأيمن سيرجيو روبرتو على كل شيء بشأن التجديد لموسم آخر, ولا تتبقى سوى خطوة وحيدة تتعلق بصياغة العقود ببنود التجديد المتفق عليها, قبل توقيع اللاعب وإعلان الأمر رسميا.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد روبرتو مع برشلونة, بانقضاء الموسم الجاري, قبل التوصل لاتفاق حول التجديد.

ومن المتوقع أن يتم الحديث مع روبرتو, خلال العام المقبل, حول إضافة موسم جديد في عقده, بناء على أدائه مع الفريق.