عاجل/من بينهم رئيس بلدية: الاحتفاظ بهؤولاء..

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين اليوم الاربعاء 15 فيفري 2023 بالإحتفاظ برئيس ودادية بلدية الزهور وكاتب عام الودادية وأمين مال الودادية وذلك من أجل التلاعب بالمعاملات المالية للحساب الجاري للودادية وبالعقود للحصول على هواتف جوالة دون الإقتطاع من المرتب وسحب مبالغ مالية دون محاضر جلسات لقضاء شؤون خاصة وتوزيع وصولات الأكل على وجه الفضل لغير المنخرطين وتوزيعها لغير المنخرطين.

وحسب ما اكده مساعد وكيل الجمهورية عماد العمري في تصريح لاذاعة شمس أف أم فقد تم الإذن بفتح البحث في قضية الحال لدى فرقة الأبحاث والتفتيش وذلك على إثر ورود معلومات لديها حول ما نسب للأشخاص المذكورين و الأبخاث متواصلة للكشف عن بقية الأطراف.