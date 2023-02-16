تقرير : الوضع المالي للفيفا شهد طفرة استثنائية خلال سنة 2022



كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تفاصيل بشأن وضعه المالي الذي اعتبر أنه “شهد طفرة استثنائية”، وذلك في تقريره السنوي لعام 2022.

وأفاد التقرير أن الفيفا تملك احتياطيات نقدية بلغت 3.97 مليارات دولار بعد بطولة كأس العالم 2022 في قطر مقارنة ب 1.6 مليار دولار حتى عام 2021.

ومن المتوقع أن تضيف مبيعات الضيافة والتذاكر في بطولة 2026 المقررة في أمريكا الشمالية المليارات إلى خزائن الفيفا.

وخلال مونديال قطر أعلن الفيفا عن عائدات قياسية تقارب 7.6 مليارات دولار للبطولة لأربع سنوات حتى عام 2022 التي يتم جنيها في الغالب من بطولة كأس العالم للرجال.

وقال الاتحاد في تقريره “المركز المالي للفيفا لا يزال قويا ومستداما بشكل استثنائي مع قاعدة نقدية كبيرة واحتياطيات كافية”.

وتأتي توقعات ديسمبر بوصول عائدات الفيفا إلى 11 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة نتيجة استخدام ملاعب كرة القدم الأمريكية في الغالب لمونديال 2026 الذي سيضم 48 منتخبا في ضيافة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.